Efringen-Kirchen „Lärmbelastung würde zementiert“

Welche Schwierigkeiten haben Sie im Wesentlichen mit der Studie?

Schon die Voraussetzung für die Studie spricht Bände: Laut EU-Kommission müssen solche Studien in ganz Frankreich vorgelegt werden. Es war also keine freiwillige Angelegenheit, sondern dem Flughafen blieb schlicht nichts anderes übrig.

Gravierender ist aber, dass in der Studie keine Ziele formuliert, sondern verschiedene Szenarien angeschaut und analysiert wurden. Die Frage lautete, welches Szenario sich aus Sicht des Flughafens für den balanced approach am ehesten anbietet. Der Fluglärm wird dabei letztlich kaum reduziert, sondern vor allem in die Zeit zwischen 22 und 23 Uhr verschoben. Dabei ist aber die Lärmberechnung aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar.

In der Studie wird davon ausgegangen, dass durch den Wegfall der Starts nach 23 Uhr zwischen elf und zwölf Dezibel eingespart würden. Das wäre enorm. Gleichzeitig soll durch die Vorverlegung der Starts in die Zeit zwischen 22 und 23 Uhr die Belastung nur um ein Dezibel steigen. Das erschließt sich uns nicht, zumal auch nicht erklärt wird, wie man zu diesen Zahlen kommt.

Zudem ist das Referenzjahr 2018, das in der Studie zur Anwendung kommt, falsch gewählt. Aus unserer Sicht müsste es das Jahr 2015 sein. Allein schon, weil auch im Lärmvorsorgeplan in Frankreich mit diesem Referenzjahr gearbeitet wird.

Auch finden wir es nicht korrekt, den Lärm zu mitteln – gerade beim Nachtfluglärm muss den Lärmspitzen größere Bedeutung zukommen.

Welche Punkte müssten aus Sicht der Anrainerorganisationen besondere Beachtung finden und wie müssten dieses gestaltet sein?

Wir fordern weiterhin ein komplettes Flugverbot zwischen 23 und 6 Uhr. Dies wurde in der Studie aber aus sogenannten sozio-ökonomischen Gründen abgelehnt. Das heißt, dass die Fluggesellschaften dazu befragt wurden, was dieses Szenario für sie bedeuten würde. Die Antwort war daraufhin, dass die Gesellschaften drohten, den Flughafen zu verlassen, sollten etwa Landungen zwischen 5 und 6 Uhr künftig nicht mehr möglich sein.

Auf Grundlage dieser Aussagen wurden die ökonomischen Folgen berechnet, mit dem Ergebnis: Es wäre für den Flughafen zu teuer. Man muss sich dabei aber die Frage stellen, wo die Gesellschaften denn hin wollen, da es in der Nähe im Grunde keine Alternativen gibt.

Facetten wie der Klimaschutz und die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Anwohner wurden bei dieser Berechnung völlig ausgeblendet. Dass das fehlt, macht uns – gelinde gesagt – Mühe.

Als Startzeit darf aus unserer Sicht darüber hinaus nicht das Ablegen von Gate gelten, sondern das Abheben auf der Piste.

In der Studie gibt es einen spezifischen Kommentar zur Schweiz, in dem angeregt wird, dass der Flugverkehr über gering besiedelte Gebiete führen soll – unabhängig davon, in welchem Land diese sich befinden. De facto sind diese Gebiete aber nun mal das Rebland und das Kandertal. Gleichzeitig haben 80 Prozent der Flüge einen Schweizbezug. Fair wäre es daher aus Sicht der BISF, die nächtliche Lärmbelastung konsequent zu vermeiden, indem einfach nachts nicht mehr geflogen wird.

Für die Erarbeitung der Studie wurden die BISF und ihre Pendants in Frankreich und der Schweiz befragt. Wie hat sich Kommunikation im Anschluss dargestellt?

Die Kommunikation lief so ab, dass wir gemeinsam mit dem Schutzverband in einer Halle in Allschwil zum Thema interviewt wurden. Wir haben dann noch das Protokoll dieser Gespräche erhalten, es durchgesehen und einige Stellen korrigiert. Das war’s dann. Kommunikation hat im Anschluss daran nicht mehr stattgefunden.

Insgesamt haben wir das Gefühl, dass unsere Positionen zwar gehört, aber anschließend schlechtgerechnet wurden. Von Augenhöhe kann bei der Kommunikation keine Rede sein.

Neben dem Startverbot ab 23 Uhr gibt es in Sachen Lärmschutz noch andere Themen, man denke nur an die Flugrouten über den Elbeg. Wie gewichtig ist die Studie und der „balanced approach“ in diesem Gesamtzusammenhang einzuschätzen?

Da diese Punkte vor allem die Deutsche Seite betreffen, wurden sie in der Studie größtenteils ausgeblendet. Zwar wird eine Revision der Startverfahren erwähnt, wobei aber völlig unklar ist, wie diese aussehen könnte. Für uns ist der Umgang mit der Studie aber vor dem Hintergrund der offenen Fragen um die Genehmigung der Flugrouten, die deutschen Luftraum betreffen, von großer Bedeutung.