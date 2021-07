Efringen-Kirchen Landarzt aus Leidenschaft

Ja, die Praxis ist am 1. Juli 1981 eröffnet worden. Zum damaligen Zeitpunkt gab es schon zwei Ärzte im Kernort und einen weiteren in Egringen. Die Kollegen in Efringen-Kirchen waren damals schon 68 Jahre alt und mir daher nicht böse, dass ich dazukam. Es lief gut an, die Praxis hat sich recht schnell entwickelt.

Frage: Was waren die größten Veränderungen, die Sie im Lauf von 40 Jahren in Ihrer Praxis erlebt haben?

Was die Abläufe in der Praxis angeht, ist viel Bürokratie hinzugekommen, die EDV in den Arztpraxen hat eine enorme Größe angenommen.

Mit Blick auf die Tätigkeiten als Allgemeinmediziner sage ich immer: Wir sollen alles können, dürfen aber immer weniger machen. Im Umkreis haben sich im Lauf der Zeit sehr viele Fachärzte niedergelassen, so dass die allgemeinärztliche Arbeit weitgehend auf die erwachsene Allgemeinmedizin eingeschränkt worden ist. Vieles, was am Anfang reizvoll war, wie etwa die Schwangeren-Betreuung, die Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern und kleine Operationen, ist mit der Zeit verschwunden.

In gewisser Weise war das aber auch eine Vereinfachung. Man ist ja kein Profi in den anderen Fächern und Universaldilettant zu sein, ist auch nicht das Ideale (lacht).

Frage: Hat die Allgemeinmedizin für Sie trotzdem ihren hohen Stellenwert behalten?

Natürlich. Der Beruf des Allgemeinmediziners ist weiterhin vielseitig und ich halte ihn für die Krönung des Arztberufs, weil dabei alles zusammenkommt. Man behandelt nicht nur eine Öffnung des Patienten, sondern den Menschen an sich. Schließlich kennt man auch die Umgebung und die häuslichen Verhältnisse. Es kommen immer wieder auch Fragen auf, die nicht unbedingt direkt mit der Medizin zu tun haben.

Frage: Das klingt nach dem typischen Landarzt. Hat Sie dieses Bild Ihres Berufs besonders gereizt?

Ja, dass ich nicht in eine Großstadt wollte, war mir schnell klar. Es ist schön, gewissermaßen der Familiendoktor zu sein. Ich möchte das nicht missen, und die Patienten auch nicht. Die vergangenen 40 Jahre waren eine tolle Zeit. Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen.

Frage: Sie hatten zu Beginn schon die Versorgungssituation erwähnt, als Sie sich 1981 in Efringen-Kirchen niedergelassen haben. Wie stellt sie sich denn aus Ihrer Sicht mit Blick nach vorne dar?

Ich kann das nur für unsere Praxis sagen. Wenn ich aufhöre, müssen wir entweder kürzertreten, oder es muss jemand mit einsteigen.

Frage: Die ärztliche Versorgung gerade auf dem Land ist ein großes Thema. Seitens der Politik werden immer wieder Bestrebungen unternommen, um junge Ärzte aufs Land zu holen...

Ja, es sind etliche Versuche gemacht worden, die in die richtige Richtung gehen, aber der durchschlagende Erfolg ist noch nicht da. Noch gibt es sicher viele Praxen, die in den nächsten Jahren ohne Nachfolger dastehen werden. Da ist also noch Luft nach oben. Sowohl die Gemeinden als auch die kassenärztliche Vereinigung könnten dabei noch mehr unternehmen.

Frage: Beim Blick auf Aktuelles kommen wir um das Thema Corona nicht herum. Wie schauen Sie auf die vergangenen Monate zurück?

Die Corona-Pandemie hat seit eineinhalb Jahren unsere Arbeit stark verändert. Zu Anfang haben wir viele Abstriche und Tests gemacht. Ich habe dabei auch in voller Montur Leute mit Fieber zu Hause besucht. Seit Anfang Mai impfen wir in der Praxis. Insgesamt hatten wir in den beiden Monaten etwa 500 Impfungen. Da war vor allem ich gefragt, so konnte meine Tochter dafür sorgen, dass der normale Betrieb in der Praxis weitergeht.

Frage: Sie sprechen es an: Inzwischen steht auf dem Klingelschild Ihrer Praxis zweimal der Name Henning. Seit wann betreiben Sie die Praxis zu zweit?

Seit 2002 ist unsere Tochter mit dabei. Sie hatte hier schon mehrere Stationen im Rahmen ihres Studiums absolviert. Bis 2009 haben wir dann im sogenannten Job-Sharing gearbeitet. Seit 2009 sind wir eine Gemeinschaftspraxis und haben die Niederlassung aufgeteilt. Bis 2016 habe ich zwei Drittel der Arbeit übernommen, inzwischen ist es umgekehrt. Ich bin quasi in Altersteilzeit, wobei ich über die Rente mit 67 aber nur schmunzeln kann.

Frage: Darf ich fragen, wie alt Sie sind?

Ich bin 77 und ich will weiter praktizieren, bis ich 80 bin. Dann werde ich mich zurückziehen. Ob man einen Nachfolger findet, muss sich zeigen, ich glaube aber schon, dass das funktionieren kann.

Frage: Lassen Sie uns vom Ende Ihrer beruflichen Laufbahn nochmal zum Anfang zurückgehen – wie war denn Ihr eigener beruflicher Werdegang?

Ich habe in Freiburg studiert, war später ein halbes Jahr in Liverpool, dann im Kreiskrankenhaus Emmendingen und vor der Niederlassung mehrere Jahre im St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach. Im ersten Jahr als Allgemeinmediziner war ich in Tegernau im Kleinen Wiesental und habe dabei vieles gelernt, was man als Landarzt braucht. Prägend waren zudem die vier Jahre, die wir als Familie in Tansania verbracht haben.

Frage: Wie sind Sie denn nach Ostafrika gekommen?

Mit dem kirchlichen Entwicklungsdienst. Das war eine hochinteressante Tätigkeit und prägend für die ganze Familie. Das Ganze resultierte aus dem Wunsch, in den Entwicklungsdienst zu gehen. Es war zwar keine Methode, um viel Geld zu verdienen, aber um zu existieren, war es gut. Wir haben die Zeit sehr genossen und uns auch selbst in andere Richtungen entwickelt. Im Grunde kann man sagen, dass die Zeit in Afrika für mich in vielen Bereichen wichtiger war als die Zeit im Uniklinikum. Die damals gemachten Erfahrungen trugen wesentlich zu meiner Entscheidung bei, Allgemeinmediziner auf dem Land zu werden. Ich kann es nur jedem empfehlen, solche Erfahrungen zu machen. Mittelfristig hat uns das auch zu Friedens- und umweltpolitischen Themen gebracht. Ich war später insgesamt zwölf Jahre lang bei IPPNW also bei „Ärzte gegen Atomkrieg“ engagiert und acht Jahre in Stuttgart bei der Landesärztekammer. Dort haben wir versucht, den spießigen, egoistischen Ton etwas zu verändern.

Frage: Hat es funktioniert?

Ich denke schon, dass da etwas in Bewegung gekommen ist. Im Allgemeinen hat es ja im Lauf der Zeit viel Resonanz gegeben. Hätte mir damals jemand gesagt, dass wir mal einen grünen Ministerpräsidenten haben würden, hätte ich gesagt: Du spinnst ja! (lacht) Politisches Engagement ist mühsam, aber es ist wie das Leben eines Landarztes: Man muss auch mit kleinen Brötchen zufrieden sein.