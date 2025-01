Efringen-Kirchen: Landjugend präsentiert „emanzipierten“ Dorfabend

Tänze und der Chor

Es werde auf jeden Fall wieder einen Männer- und Frauentanz geben. Was die Frauen tanzen würden und zu welcher Musik, das könne sie als Akteurin sicherlich verraten, meint Bauer, doch beide Gruppen würden ihre Beiträge bis zur ersten Aufführung voreinander Geheim halten und das sei sicherlich ebenso für das Publikum eine Überraschung. In die Karten blicken lässt sich die Schriftführerin ebenso wenig, welche Lieder der Chor der Landjugend singe. In der Hand hätten die Lieder einige der Mitglieder. „Einige spielen Musikinstrumente, sind im Musikverein oder singen in einem Chor, das funktioniert bei den Proben immer gut“, hält sie fest. Zudem wird es mehrere weitere Sketche von Akteuren der Landjugend geben.