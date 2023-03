Efringen-Kirchen Landweinmarkt mit Joschka Fischer

„Ich liebe Wein und bin beeindruckt von der Idee und der Haltung der Landweinwinzer aus Baden“, richtete der ehemalige Bundesaußenminister und Vizekanzler den Initiatoren aus. Fischer gilt als Genießer und kritischer Geist, dem deutsche Weine am Herzen liegen. Er wird persönlich den Badischen Landweinmarkt am 28. April um 14 Uhr zu eröffnen.

Für die Initiatoren des Badischen Landweinmarkts ist Fischers Zusage ein weiterer Beleg, dass sie mit ihrem unabhängigen Kurs auf einem richtigen Weg sind. „Wir haben Joschka Fischer 2009 kennengelernt, als er verschiedene Weingüter in Baden besucht hat“, sagt Hanspeter Ziereisen, der den Landweinmarkt zusammen mit dem Winzer Dirk Brenneisen aus Egringen ins Leben gerufen hat. Für die parallel zum Landweinmarkt stattfindende „Masterclass“ konnten die Landwein-Winzer mit Markus Del Monego einen renommierten Weinexperten gewinnen. Del Monego wuchs in Südbaden auf, wurde 1998 als erster Deutscher Sommelierweltmeister, bestand 2003 in London die international anspruchsvollste Prüfung im Weinbereich überhaupt und erhielt den begehrten Titel des „Master of Wine“. „Landweine sind zu einem nahezu revolutionären Begriff geworden“, sagt Del Monego. „Entdeckt von innovativen Winzern, erlaubt ihnen diese Kategorie – im Gegensatz zu den traditionellen Qualitätsweinen – ein Arbeiten im Weinberg und Keller mit mehr Freiheiten. Das Ergebnis können sehr charaktervolle Gewächse sein, die ihr Terroir, also im wahrsten Sinne das Land, die Lage, den Boden und auch die Kultur der Landschaft widerspiegeln.“