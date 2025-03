Efringen-Kirchen: Lang rechnet mit allen Kameraden

Von den Brandeinsätzen hob Kommandant Lang den Strohballenbrand am Seebodenhof im August hervor, bei dem 200 Strohballen im Vollbrand standen. Um Schwelbrände abzulöschen musste die Wehr am nächsten Tag erneut ausrücken, und bereits zwei Stunden später ertönten die Melder wieder. Diesmal stand eine Gartenhütte in der Gutenau im Vollbrand. Aufgrund der hohen sommerlichen Temperaturen brachte der erneute Einsatz die Wehrleute an ihre körperlichen Grenzen, erklärte Lang – vor allem weil es an jenem Wochenende noch ein drittes Mal brannte.

Die Abteilung absolvierte im abgelaufenen Jahr zehn Abteilungsübungen, vier Gruppen/Zugführer-Übungen, fünf Maschinisten-Übungen und drei Fortbildungen für Atemschutzgeräteträger. Bei einer Gemeinschaftsübung mit den Abteilungen Egringen und Mappach am örtlichen Kinderhaus konnte die Zusammenarbeit erprobt und gefördert werden. Hinzu kam die Übung am Katzenbergtunnel und die Abschlussübung gemeinsam mit der Abteilung Istein.

Florian Kaufmann und Mathis Kaufmann hatten in 2024 erfolgreich den Truppführer-Lehrgang besucht, Manuel Osswald nahm am Mutliplikatorenlehrgang zur Tunnelbrandbekämpfung teil.