Efringen-Kirchen - Aus einem Keller in der Straße „Kapfrain“ sind Lebensmittel gestohlen worden. Unbekannte gelangten in der Nacht auf Dienstag durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, die etwas gesehen haben, Kontakt unter Tel. 07621/1760 oder per E-Mail an loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de.