In Mappach wurde das „1150-Jährige“ gefeiert. Foto: sc

Schließlich präsentierte der Brauchtumsverein Mappach alte Trachten, die auch heute noch getragen werden. Dass dem so ist, zeigte eine Besucherin auf. „So öbis han ich au no deheim“, sagte die Frau. Wer wollte, konnte sich vor einer Fotowand in einer Markgräfler Tracht fotografieren lassen.