Efringen-Kirchen: Lehmann leitet jetzt Bundespolizei

In seiner Begrüßungsansprache am neuen Dienstort sagte Lehmann: „Ich freue mich nach über 16 Jahren wieder in das Dreiländereck zurückkehren zu dürfen.“ Das persönliche Kennenlernen der Mitarbeitender, der behördlichen und kommunalen Partner sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit seien ihm ein besonderes Anliegen. „Denn, die grenz- und bahnpolizeilichen Herausforderungen in Zeiten einer sich veränderten Sicherheitslage lassen sich nur im Dialog bewältigen“, sagte Lehmann.