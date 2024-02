Efringen-Kirchen: „LeNa“ ist eine große Bereicherung

Geplant sind unter anderem drei Erste-Hilfe-Kurse für Senioren, ein Frühlings-Fahrradwerkstatt-Termin, ein zweiter IT-Café-Termin und die Übernahme des „Flohmarkt für Jung und Alt“.

Die Vorsitzende Jutta Muska zog eine rundum positive Bilanz. Gerade habe in Kooperation mit dem Schulzentrum der erste IT-Termin stattgefunden, bei dem fünf Schüler elf Senioren Tipps für den Umgang mit Computer und Internet gaben. Die Nordic-Walking Gruppe mit Ulrike Handtke, die einmal pro Woche am Sportgelände startet, hätte sich gut etabliert. Auch die Strick-Stube und das Sprachangebot „English Talk“ finde viele Interessierte. Der Erste-Hilfe Termin für Senioren mit Sabine Afken war 2023 so stark nachgefragt, dass es 2024 drei Termine geben wird. Verschiedene Begegnungscafé-Angebote, teils zusammen organisiert mit Tabea Hugenschmidt, die für die Flüchtlingsarbeit in der Gemeinde zuständig ist, stießen auf gute Resonanz. Ein Vortrag zum Projekt und den Verein „Moyo Wangu“ in Kenia und ein Dokumentarfilm zu „Buddhas Lehren“ lockte sehr viele Bürger in den Saal der Alten Schule. Gerhard Kienle informierte mit einem weiteren Vortrag ganz grundsätzlich zum Thema „Impfen“. Die Fahrrad-Werkstatt im Herbst mit Rainer Handtke kam gut an, ebenso das adventliche Bastelangebot.