Efringen-Kirchen Die Leute auf den Weg bringen

Von Beatrice Ehrlich

Mit Gottesdiensten im Grünen habe man bereits in der Corona-Zeit gute Erfahrungen gemacht, berichtet Harald Hofmann, seit rund 20 Jahren Vorsitzender des Kirchengemeinderats im Efringen-Kirchener Teilort Wintersweiler. Was erst als Notlösung gedacht war – gemeindeübergreifende Gottesdienste im Freien – habe sich überraschend als besonders erfolgreich erwiesen. So auch der Stationenweg im vergangenen Jahr in Mappach: Hunderte Leute hätten ihn besucht, freut sich Pfarrer Braukmann. Darunter seien auch viele Gemeindeglieder gewesen, die die Kirche sonst eher selten betreten. Daher habe man sich gemeindeübergreifend dazu entschlossen, die Idee in diesem Jahr wieder aufzugreifen. Anstatt des typischen „Kreuzwegs“ mit Stationen aus dem Leben Jesu habe man sich in diesem Jahr aber für einen anderen Inhalt entschieden, ergänzt Braukmann: Die sogenannten „Ich bin-Worte“ aus der Bibel, von „Ich bin der Weg“ bis „Ich bin die Auferstehung und das Leben“. Bei drei gemeinsamen Treffen hat sich jeweils ein Team Gedanken darüber gemacht, wie die jeweilige Station zu gestalten sei. Julia Kähl hat für die einzelnen Stationen Bildertafeln mit den biblischen Worten erstellt.