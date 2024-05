Dagmar Dümchen nimmt die Zuhörer bei ihrem Konzert am Samstag, 11. Mai, ab 19 Uhr in der Christuskirche mit auf eine Reise durch Bolivien und Südamerika. Die in Heidelberg geborene und in Bolivien aufgewachsene Sängerin und Liedermacherin singt Lieder aus dem Kulturgut ganz Boliviens und Südamerikas, rundet diese mit Erzählungen und Hintergrundinformationen ab. Darunter sind Lieder mit sozialkritischem Kontext aber auch typische Folklore, die vom Alltag der Menschen dort erzählt. Ihre Musik, die sie mit einer angenehm ruhigen, ausdrucksstarken Stimme mit überraschend breiter Tonlage zwischen Sopran und Alt vorträgt, beinhaltet Lieder voller Melancholie und Hoffnung, Liebe und Schmerz, voller Intensität und Eindringlichkeit, heißt es in der Ankündigung. Dümchen versteht es, die Zuhörer in ihren Bann zu schlagen, auch wenn die Sprache manch einem unverständlich ist. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Nach dem Konzert wird um eine Kollekte gebeten.