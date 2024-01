Efringen-Kirchen: Ludin zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück

„Unsere Feuerwehr benötigt mehr Personal und hofft natürlich auf Unterstützung aus der Bevölkerung“, unterstreicht Richard Ludin dieses Anliegen. Männer und Frauen könnten ab 17 Jahren direkt in die aktive Feuerwehrgruppe einsteigen. Dafür werde eine entsprechende Ausbildung benötigt. Es sei wichtig vor allem junges Personal für die Einsatzfähigkeit der Wehr zu finden. Aber auch Kinder seien in der Jugendfeuerwehr gut untergebracht und würden in die Aufgaben hineinwachsen. Ludin rief auf, mit den eigenen Kindern und Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen zu reden oder es sich selbst zu überlegen.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind für den Ortsvorsteher die Wahlen am 9. Juni. „Ich selbst möchte mich aus den kommunalen Ämtern zurückziehen und werde als Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärt Richard Ludin. Er sei sich aber sicher, dass diese Aufgaben in gute Hände gelangen und weitergeführt würden. Der Ortschaftsrat werde eine Bürgerversammlung einberufen, in der geklärt werden könne, wer sich als Ortschaftsrat und gegebenenfalls als Ortsvorsteher zur Verfügung stelle. Zudem würde über das Wahlprozedere informiert, da es durch die unechte Teilortswahl immer zu sehr vielen ungültigen Stimmen komme.