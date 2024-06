Efringen-Kirchen: Männer dominieren die Ortsparlamente

Mit Andrea Wahler (Blansingen), Bernd Meyer (Egringen), Jens Lauber (Huttingen), Daniela Britsche (Istein), Jörg Kratz (Kleinkems) und Joelle Kammerer (Wintersweiler) sind die amtierenden Ortsvorsteher wieder in ihre Räte gewählt. Die Ortsparlamente werden in ihrer jeweils ersten Sitzung die Ortsvorsteher bestätigen oder Neue in dieses Amt wählen. Für Helmut Grässlin (Mappach) und Richard Ludin (Welmlingen) werden in den neu zusammentretenden Ortschaftsräten auf jeden Fall Nachfolger gewählt werden müssen.

Es gibt in den Ortschaftsräten einen deutlichen Überhang an Männern, gewählt wurden 36. Frauen wurden lediglich 14 in die Ratsgremien berufen. Dafür gibt es in den acht Ortsparlamenten immerhin vier Stimmköniginnen: Andrea Wahler (Blansingen), Daniela Britsche (Istein), Claudia Scheurer (Mappach) und Tamara Braun (Wintersweiler). Eine Frauenmehrheit gibt es in keinem Rat. In Blansingen, Mappach und Wintersweiler sind jeweils drei Männer und Frauen vertreten. In Welmlingen zogen zwei Frauen in den Rat ein, in Egringen, Istein und Kleinkems jeweils eine. Einzig in Huttingen wurde keine Frau in den Ortschaftsrat gewählt.