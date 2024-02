Efringen-Kirchen: Männer: Statt im Topf, lieber dahinter

Jetzt am dritten Fastensonntag, wenn wiederum in St. Michael in Istein ein Familiengottesdienst mit anschließendem Mittagessen, sprich „Männerkochen“, stattfinde, dann orientiere die Gruppe sich an der Fastenzeit. Daher gebe es Linseneintopf mit oder ohne Wienerle sowie Chili con Carne und Chili sin Carne. „Mit der Fastenzeit nehmen es viele nicht mehr so genau und essen auch Fleisch“, erklärt Bussohn, allerdings wolle die Gruppe das Essen fastengerecht ebenso Fleischlos anbieten. „Für Vegetarier haben wir dann auch etwas.“ Auf diese werde selbstverständlich nicht nur während der Fastenzeit Rücksicht genommen, sondern ebenfalls bei allen weiteren Terminen im Jahr.

Familiengottesdienst

„Es gibt nur eine Handvoll Gäste zum Essen, die nicht vorher in die Kirche gehen“, bekennt Bussohn. Alle anderen gingen in die Kirche. Der Familiengottesdienst am Sonntag, 3. März, beginnt in St. Michael in Istein um 10.30 Uhr. Wobei an diesem Sonntag sogar drei Taufen stattfinden. Im Anschluss, gegen 12 Uhr etwa, laden die Köche des Männerkochteams zum gemeinsamen Essen ins Gregoriushaus ein. Wie üblich bitten die Köche um eine Spende zur Deckung der Kosten.