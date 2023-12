Efringen-Kirchen: Männervesper mit Martin Leberecht

Neben einem geselligen Männervesper geht es an diesem Abend um die Frage, was Männer denn im Advent umtreibt und bewegt. Ist es bloß die Frage, wo finde ich die nächste Bratwurst oder den besten Glühwein? Oder gibt es doch noch mehr? Mit welchen Sehnsüchten, Erwartungen und Hoffnungen sind Männer unterwegs in einer Zeit, in der doch alle Besinnlichkeit und Sinnhaftigkeit suchen, aber oftmals mit Klischees und Kitsch abgespeist werden.

Zu Gast ist Diakon Martin Leberecht von der Männerarbeit der Badischen Kirche, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinden. „Bei unserer Männer-Adventsfeier wollen wir darüber nachdenken, wie es denn so ,den Männern’ im Advent geht“, erklärt Martin Leberecht. Neben dem Vortrag und Musik gibt es an dem Abend wieder ein leckeres „Männervesper“.