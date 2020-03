Efringen-Kirchen Magnifique!

Efringen-Kirchen. Die Kulturscheune in Kleinkems gibt sich in den letzten beiden Konzerten frankophil: Nach „Invitation au Voyage“, einem Liederabend unter anderem mit französischen „Melodies“, stand am Sonntagnachmittag die lichtdurchflutete instrumentale französische Postromantik auf dem Programm des in außergewöhnlicher Quintettbesetzung antretenden Pariser Ensembles „Le Bateau Ivre“.

Zu Beginn war mit Gideon Klein allerdings ein „Ausreißer“ aus dieser französischen Richtung zu hören. Das Streichtrio des jungen tschechischen Komponisten, der wie so viele Musiker ins KZ Theresienstadt deportiert wurde, bevor er mit 25 Jahren in Auschwitz ermordet wurde, ist ein erschütterndes Dokument menschlichen wie künstlerischen Überlebenswillens. Das in Theresienstadt entstandene Manuskript wurde 1944 von einem Freund Kleins gerettet. Überraschenderweise klingt dieses in dunkelster Zeit komponierte Trio aber optimistisch, positiv, tänzerisch und verarbeitet sehr originell die tschechische Volksmusik. „Es ist ziemlich bunt für den Kontext, in dem es geschrieben wurde“, meinen die Musiker des Quintetts, die das Stück in der vollbesetzten Kulturscheune Rabe mit allergrößter Intensität, Energie und Ausdruckskraft gespielt haben. Dynamisch differenziert klang ihre Interpretation besonders an den stilleren Pizzicato-Stellen, ansonsten war sie rhythmisch sehr markant.