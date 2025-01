Efringen-Kirchen: Mahnfeuer erinnert an die Bauernproteste vor einem Jahr

Damit möchten sich die Landwirte bei der Bevölkerung für die große Wertschätzung und Rücksichtnahme während der Aktionen des vergangenen Jahres bedanken, informiert Kaufmann. „Zu diesem Abend laden wir unsere Mitbürger gerne zu einem Punsch oder Glühwein und einem kleinen Verzehr ein“, sagt Kaufmann. An den warmen Feuerstellen könne sich die Bevölkerung mit den Bauern austauschen. „Auch wollen wir kundtun, was im letzten Jahr erreicht wurde und was wir von einer neuen Bundesregierung erhoffen“, erklärt er.

Ein Jahr nach dem Beginn der Bauerndemos am 8. Januar vor einem Jahr zieht der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) Bilanz. Mit den Mahnfeuern will der Verband auf erzielte Fortschritte hinweisen und sich vor Ort über die aktuellen Herausforderungen der Landwirtschaft austauschen. „Unsere Proteste haben Wirkung gezeigt. Die Landwirtschaft war monatelang Top-Thema in der Politik, und wir haben wichtige Fortschritte erzielt – sei es beim Agrardiesel oder beim Bürokratieabbau“, erklärt BLHV-Präsident Bernhard Bolkart. „Doch wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Die Herausforderungen für unsere Betriebe bleiben gewaltig, und die vorgezogene Bundestagswahl ist die Chance, unsere Anliegen klar zu platzieren.“