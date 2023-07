Als ein 33-Jähriger sein Ticket nicht zeigen wollte und den Zugbegleiter beleidigte, rief dieser die Bundespolizei, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Als die Beamten den Mann in der stehenden Regionalbahn am Bahnhof Efringen-Kirchen antrafen und ihn aus dem Zug verbringen wollten, reagierte er aggressiv und ging die Einsatzkräfte körperlich an. Der Mann wurde gefesselt und aus dem Zug gebracht. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte und trat nach den Beamten. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser aus einer psychiatrischen Einrichtung abgehauen war. Der Mann wurde laut Polizeimitteilung in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Er wird sich unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.