Der Ortsteil der Gemeinde Efringen-Kirchen ist in diesem Jahr in besonderer Feierlaune. Nach dem Neujahrsempfang, einem Festbankett in der Kirche und einem Konzert wird nun die gesperrte Durchgangsstraße in Mappach am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 19 Uhr zur Festmeile, wenn Ortsverwaltung, Vereine und Feuerwehr zum „Tag des offenen Dorfes“ einladen.