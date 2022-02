Efringen-Kirchen Markgräfler Winzer gehen unter die Imker

Zehn Winzer im Gebiet von Kirchhofen bis Grenzach-Wyhlen haben sich mit dem Einsäen von Blühpflanzen auf ihren Flächen bereits am Projekt beteiligt und so neuen Lebensraum für Bienen geschaffen. Sie leisteten damit nicht nur einen langfristigen Beitrag zur Förderung der Biodiversität, sondern gingen so auch aktiv gegen das Bienensterben vor, verdeutlicht Schmidt. „Vier Winzer haben wir sogar dafür gewinnen können, eigene Bienenvölker zu betreuen und sich zum Imker ausbilden zu lassen.“ Die Imkerausbildung wird der Bienensachverstädige Brendlin übernehmen, die Markgräfler Winzer eG bezuschusst die Ausbildung. Am Lehrbienenstand auf dem Gelände der Genossenschaft in Efringen-Kirchen soll an zehn verschiedenen Terminen, die über das ganze Jahr verteilt sind und so den gesamten Zyklus der Honigproduktion abdecken, alles über den Umgang mit den Insekten erlernt werden. Auch der erste Kurstermin steht bereits fest: „Ende Februar starten die Winzer mit ihrer Imkerausbildung“, berichtet Schmidt.