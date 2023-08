Das Markgräfler Weinfest in Staufen (wir berichteten) hat auch bei seiner 67. Auflage nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. An den zurückliegenden vier Festtagen kamen trotz wechselhaften Wetters tausende Besucher ins schmucke Weindorf. Es war wieder ein Fest voller Lebensfreude und Weingenuss, denn die Weinfreunde aus nah und fern konnten unter mehr als 300 edlen Tropfen aus dem Markgräflerland auswählen. Ein Blickfang war der neu gestaltete große Stand der Markgräfler Winzer aus Efringen-Kirchen (Foto), die sich mit Dachterrasse, Palme und natürlich feinen Weinen bis zum Festende am Montagabend präsentierten. Foto: Siegfried Feuchter