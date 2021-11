Efringen-Kirchen Markgräfler Winzer stellen sich Herausforderungen

Dort widmete sich der geschäftsführende Vorstand Hagen Rüdlin im Wesentlichen den Jahren 2020 und 2021, da diese den aktuellen Geschäftsverlauf maßgeblich beeinflussen. Von 2018 bis 2020, so Rüdlin, hätten die Umsätze der Markgräfler Winzer eG zusammen mit den Vertriebstöchtern gesteigert werden können. In den vergangenen 20 Monaten indes habe die Genossenschaft im Bereich der Traubenproduktion, Weinbereitung, Warenumschließung und Logistik nie gekannte Preissteigerungen hinnehmen müssen, was die Ertragslage spürbar beeinflusste. Dass die Ernte 2021 aufgrund ungünstiger Witterung um 28 Prozent unter dem zehnjährigen Mittelwert liege, erhöhe den Druck zusätzlich.

Zur Lage auf dem Weinmarkt sagte Rüdlin, in Deutschland würden in erster Linie Weine im Lebensmittelhandel gekauft und nachgefragt. Dieser Absatzkanal habe 2020 infolge von Corona profitiert. Im Gegenzug hätten sich die Lockdowns in der Gastronomie und der Wegfall der Feste und Veranstaltungen stark bemerkbar gemacht.