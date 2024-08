Efringen-Kirchen: Maßnahmen gegen Starkregen

Die Ortsvorsteherin hatte diesen Teil der Tagesordnung dreigeteilt. Zunächst erläuterte Kammerer die in 2023 und in diesem Jahr ausgeführten Maßnahmen. Umgesetzt wurde die Pflasterung des Kiesweges auf dem Friedhof sowie die Restaurierungsarbeiten an der Bushaltestelle Talstraße im vergangenen Jahr. In diesem Jahr sind die Arbeiten zur Aufstellung einer Tischtennisplatte bereits teilweise abgeschlossen. Der Brauchtumsverein werde sich um die Pflasterung kümmern, sagte Kammerer. Die Heizungsanlage im Rathaus musste nicht, wie zunächstbefürchtet, ausgetauscht werden. Mit einer Reparatur am Lüfterlager konnte ihre Funktionsfähigkeit wieder hergestellt werden.

In einem zweiten Schritt wurden die bereits für den Haushalt 2023 angemeldeten, aber nicht ausgeführten Maßnahmen erneut in die Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2025 aufgenommen. Die Räte wünschen die Beseitigung einer durch Baumwurzeln hervorgerufenen Bodenwelle in der Straße am Sportplatz, die Sanierung des Brüchentalwegs oberhalb vom Hof Jacob bis ins Engetal. Dies solle mit dem Bau des Regenüberlaufbeckens Huttingen/Wintersweiler verbunden werden. Auch der Übertrag der Kosten für die Starkregen-Maßnahmen am Sportplatz wird veranlasst. Die Arbeiten für eine Rinne am Sportplatz und zum anderen um die Umlenkung abfließenden Wassers von der Poststraße in Richtung Wald sind bereits mit dem Bauamt und der Verwaltung abgesprochen. Die Aufnahme in den Haushalt für Abdichtungsarbeiten an der Brücke Talstraße erfolgt durch das Bauamt.