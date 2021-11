Efringen-Kirchen Mehr Geld fürs digitale Lernen

Digitale Ausstattung, statt Verschattung

Eine Änderung des vorgelegten Haushaltsplans gab es hingegen bei den Schulen. Kevin Brändlin sprach sich dafür aus, die 35 000 Euro, die im Haushalt für die Verschattung des Ratssaals eingestellt waren, lieber in die digitale Ausstattung des Schulzentrums zu investieren. Man habe ein junges, technikaffines Team im Schulzentrum, das die Möglichkeiten des digitalen Lernens zu nutzen verstehe. Bei einer Enthaltung stimmte der Ausschuss Brändlins Antrag zu.

Die zweite Änderung im vorliegenden Plan betraf die Erneuerung der Klöppel an den Glocken der Wintersweiler Kirche. Dafür waren 6000 Euro im Plan eingestellt. Wie Rechnerin Wenk mitteilte, seien die Arbeiten aber bereits erledigt. „Und es hat nur 3000 Euro gekostet.“

Ein großer Posten im Haushaltplan betrifft die Neuanschaffung der Raumeinheiten fürs Jugendzentrum (120 000 Euro). Bürgermeister Schmid wies im Zuge der Debatte darauf hin, dass die Maßnahme aus seiner Sicht von höchster Bedeutung sei. Die Verwaltung habe einen klaren Auftrag erhalten, für eine Verbesserung der räumlichen Situation im Juz zu sorgen. Die Einrichtung werde stark frequentiert.

Auch Karl-Frieder Hess plädierte dafür, die Mittel für das Jugendzentrum wie vorgesehen im Plan zu belassen. Zudem sollten bei den künftigen Beratungen über die Einrichtung auch die Jugendlichen mit einbezogen werden. „Das wäre der richtige Weg.“

Museumsthema bei der Klausurtagung

Beim Thema Museum wurde seitens der Verwaltung auf die jüngst getroffene Entscheidung zur Zukunft der alten Güterhalle am Bahnhof verwiesen, in der Museums-Gegenstände lagern. Für diese sind keine Mittel eingestellt, da zuerst ein Konzept für die weitere Nutzung gefunden werden soll. Karl-Frieder Hess betonte, dass die Gemeinde auch die Zukunft des Museums in der Alten Schule, das auch ein kulturelles Zentrum der Gemeinde sein soll, im Blick behalten müsse. Gerhard Kienle sprach sich dafür aus, das Museumsthema auf der Klausurtagung im Detail zu besprechen.

Ein weiterer größerer Posten betraf den Ort der Sitzung selbst, nämlich die Halle in Istein. Dort muss der Boden saniert werden, wofür 200 000 Euro eingestellt sind. Wie Bauamtsleiter Marc Braun erklärte kommen 56 000 Euro für neue Stühle hinzu, da die alten den Belag beschädigen würden. Zudem lassen sich die alten Stühle nur mit Mühe mit den gültigen Sicherheitsbestimmungen bei Veranstaltungen vereinbaren. Denn diese sehen vor, dass es eine Möglichkeit geben muss, die Sitzgelegenheiten miteinander zu verbinden, um so feste Stuhlreihen bilden zu können. Bisher, so legte Braun dar, müsse der Hausmeister die alten Stühle jedes Mal mit Kabelbindern zusammenschnüren.