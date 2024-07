In Efringen-Kirchen und Istein sind am Wochenende mehrere Autos aufgebrochen und ausgeräumt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Vorfälle ereigneten sich im Zeitraum zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 6 Uhr. Laut Polizei wurden sowohl mehrere Fahrzeuge aufgebrochen als auch aus mehreren mutmaßlich nicht verschlossenen Fahrzeugen Gegenstände entwendet. Bislang sind der Polizei mindestens zehn Geschädigte bekannt. Diebesgut waren Bargeld, auch Schmuck sowie Ausweispapiere und Bankkarten. Der Polizeiposten Kandern, Tel. 07626/97 78 00, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei entsprechenden Feststellungen mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Auch werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten: einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun. Wertsachen mitnehmen und Fahrzeug abschließen, heißt es abschließend