Efringen-Kirchen Mein Herz schlägt bolivianisch

Sie ging an die Universität in La Paz und studierte drei Jahre Medizin. Und erkannte, dass sie nicht Ärztin werden wollte. Sie ließ sich die sechs Semester anrechnen und machte an der Uni eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Dort lernte sie ihren Mann, einen Arzt kennen, heiratete und bekam zwei Kinder. Die Familie zog wieder in die alte Heimat, weil ihr Mann in Deutschland seine Facharztausbildung machen wollte. „Wir waren neun Jahre in Pforzheim. Ich habe dort in der Klinik gearbeitet, und ich war todunglücklich. Ich war wie eine Kerze, die langsam abbrennt.“