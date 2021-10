Efringen-Kirchen Menschen die Hand reichen

Um dem Satzungszweck nachzukommen, geraten zu unterstützende hilfsbedürftige Menschen in den Blick. Genannt wird in diesem Zusammenhang auch der Aufbau und Betrieb einer Begegnungsstätte mit Angeboten, die sich an verschiedene Gruppen wie Senioren, junge Familien, alleinerziehende Mütter und Väter richten. Auch die Vermittlung von Lern- und Lesepaten, Betreuung außerhalb der Schul- und Kindergartenzeiten, Hausaufgabenhilfe, die Schaffung von Entlastungsangeboten für Familien in allen Lebenslagen und die Hilfe für Senioren werden genannt. Das zentrale Ziel hier: Sie sollen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und selbstbestimmt am gemeinschaftlichen Leben teilhaben können.

Beteiligung erwünscht

Von den 17 Anwesenden erklärten 15 ihre Bereitschaft zum Vereinsbeitritt und stimmten der Vereinssatzung einstimmig zu. Damit gelten auch die Voraussetzungen für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit als gegeben.

Bürgermeister Philipp Schmid begrüßte die Vereinsgründung als Vollendung einer seit mehreren Jahren bestehenden Idee und wies auf die Bedeutung der „gegenseitigen Unterstützung von Jugend bis Senioren“ in der Gemeinde hin. Allen gemeinsam war abschließend die geäußerte Hoffnung, „dass möglichst viele Menschen in der Gemeinde mitmachen und der Verein eine möglichst breite Basis in der Bevölkerung bekommt“.

Der Vorstand

Gewählt wurden die evangelische Kirchenjuristin Susanne Teichmanis zur Vorsitzenden und Sonja Pagenkopf als ihre Stellvertreterin. Weitere Vorstandsmitglieder wurden als Schriftführerin Gabriele Lehmann und als Kassenwartin Irene Trimpin-Riesterer. Kassenprüfer sind Helmut Wiedemann und Karl-Friedrich Hess und Beisitzer Gerhard Kienle sowie Karl Rühl.