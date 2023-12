Efringen-Kirchen: Mindestpreis für Bauplätze

Die Vorschläge der Verwaltung lagen für das Baugebiet „Brühl“ bei 405 Euro pro Quadratmeter und bei 360 Euro im Baugebiet „Mittlerer Weg“. Orientiert habe sich die Verwaltung an der Preisspanne des Gutachterausschusses Weil am Rhein, dem sich die Gemeinde angeschlossen habe, erklärte Bauamtsleiter Ulrich Weiß. Dieser Ausschuss ermittle den Bodenrichtwert anhand der Verkäufe der vergangenen fünf Jahre im Gemeindegebiet in vergleichbarer Lage und Art. Da aber nur sehr wenige Grundstücke in den Ortsteilen den Besitzer in dieser Zeit gewechselt hätten, mussten die erzielten Grundstückspreise unter Verschluss bleiben, da diese ansonsten entsprechend zuzuordnen gewesen wären. Der Gutachterausschuss entschied sich beim Baugebiet „Brühl“ für eine Spanne von 340 bis 405 Euro und im Falle des Baugebiets „Mittlerer Weg“ für eine Marktwertspanne von 305 bis 360 Euro. Dabei liegen die Herstellungskosten in Egringen für die Gemeinde bei 297 Euro je Quadratmeter und in Huttingen bei 275 Euro. Bürgermeisterin Carolin Holzmüller argumentierte, dass noch weitere, nicht einzurechnende Infrastrukturkosten hinzu kämen, wie beispielsweise die Kindergärten, und im Haushalt zudem Geld fehle.

Für Dietmar Bauer (CDU/U), kam „nur der unterste Preis in Frage“. Kevin Brändlin (FDP/FB) sah dies in der „aktuellen Situation“ für die Grundstückskäufer nicht anders. Weitere Gemeinderäte schlossen sich an, denn es könne nicht sein, dass man Bauland für junge Familien erschließen und anbieten wolle, es ihnen aber unmöglich mache, dieses dann zu kaufen. Selina Denzer (Grüne) beantragte, auch über den Mittelwert abzustimmen.