Efringen-Kirchen Mit Blumen und mit Schokolade

Die Vielfalt der Aufgaben und die vielen Kontakte mit Menschen sind es, was Adelheid Arnold an ihrer Stelle im Rathaus Efringen-Kirchen so besonders gut gefällt. „Es reizt mich, schnell umdenken zu müssen“. Außer für das Sozialamt ist sie auch für die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit in der Rebland-Gemeinde verantwortlich.

Dass es so kam, lag an einer Gelegenheit im richtigen Moment. Wenn ich mich noch mal verändern will, dann jetzt, hatte die langjährige Mitarbeiterin der Stadt Lörrach vor rund drei Jahren für sich entschieden, als ihr die Stellenanzeige aus Efringen-Kirchen in die Hände fiel. Arnold bewarb sich – und wurde mit offenen Armen aufgenommen. Sie genieße die Freiheit, die sie hier habe, sagt sie, Bürgermeister und Hauptamtsleiter ließen sie „machen“. Nun fährt sie täglich mit dem E-Bike „über die Lucke“ von ihrem Wohnort Lörrach ins Rebland. Ein willkommenes Training an der frischen Luft sei das, bei dem sie auch die Landschaft sehr genieße.

Den Menschen die Augen für die schönen Seiten des Lebens öffnen will Arnold auch im Sozialamt. Denn ihre Klienten haben oft Sorgen, wenn sie mit Fragen zur Sozialhilfe, zum Arbeitslosen- oder zum Wohngeld zu ihr kommen. Auch deshalb stehen bei ihr immer frische Blumen und Schokolade auf dem Tisch. „Das Leben ist lebenswert, das ist mein Credo“, sagt Arnold. Genau das möchte sie an andere weitegeben.

Vielleicht liege es an ihrem Alter, meint Arnold, dass sie sich so gut einfühlen könne in die Menschen. Mit 57 und als Mutter von zwei erwachsenen Kindern fühlt sie sich sowohl jüngeren Müttern mit Kindern als auch den Alten mit ihren Wünschen und Bedürfnissen nah. Dies spüre sie jedes Jahr auch an der positiven Resonanz auf das von ihr zusammengestellte Kinderferienprogramm, zusammen mit Vereinen, Unternehmen und Institutionen im Rebland – neben der Seniorenarbeit eine weitere Lieblingsbeschäftigung.