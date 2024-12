Efringen-Kirchen: Mit den Adventsfenstern wurde das Licht der Hoffnung geteilt

Am Montagabend war der Treffpunkt am letzten Fenster der Adventsfensteraktion „Von Familien für Familien“ in Istein und lockte zahlreiche Besucher an. Die Organisatoren Anna Rühl und Michael Kiffe zeigten sich begeistert: „Die Aktion war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg, alle Fenster waren gut besucht. Es war wunderbar zu sehen, wie die vorweihnachtliche Atmosphäre spürbar wurde.“ Die Fenster waren in Istein, Huttingen und Efringen-Kirchen verteilt, das Letzte bei Familie Kiffe.

Das Fenster des Abends erzählte die berührende Geschichte eines alten Mannes, der durch das Geschenk einer Kerze Trost und neue Hoffnung fand. Die Botschaft – dass schon ein kleines Licht Dunkelheit vertreiben und Herzen verbinden kann – begleitete die Teilnehmer durch den Abend.