Efringen-Kirchen: Mit Empathie aufeinanderzugehen

Launig und voll mit Anekdoten gespickt

In einer launigen und anekdotenreichen Rede ließ Bürgermeisterin Caroline Holzmüller die schwierige Entscheidung Revue passieren. Sie erinnerte unter anderem an den Teilverwaltungsraum Istein gemeinsam mit Kleinkems, Blansingen und Huttingen als eine Alternative zum großen Zusammenschluss. Dafür wurde kräftig geworben – mit Probe-Abstimmungen, Demonstrationen in Stuttgart und Medienberichten. Erst ein Machtwort des Innenministeriums Ende Februar 1974 setzte der Debatte ein Ende. Der Gemeinderat Istein habe daraufhin als letzte Entscheidung die Beflaggung auf Halbmast mit Trauerflor für den 1. Oktober 1974 beschlossen, berichtete Holzmüller. Als Familie habe Efringen-Kirchen in den vergangenen 50 Jahren viel gemeistert, und insgesamt 100 Millionen Euro investiert, so Holzmüller.

Foto: Jasmin Soltani

Der Zusammenschluss der neun Gemeinden sei also eine Erfolgsgeschichte, weshalb der Dank den Männern und Frauen gelte, die 1974 die Neubildung auf den Weg brachten, sagte Holzmüller: „Unser Zusammenhalt ist unsere Stärke“, betonte sie und dankte auch allen Helfern, die den Abend gestaltet hatten. Die Festgäste nutzten die Gelegenheit zum gemütlichen Austausch. Auf Interesse stieß auch die kleine Ausstellung mit alten Fotos mit Szenen aus den neun Ortsteilen vor der Eingemeindung. Für Bewirtung sorgte der Turn- und Sportverein, während zuvor Roberta Lenzing, Michaela Bongartz und Walter Kösters für die musikalische Umrahmung des Festakts gesorgt hatten.