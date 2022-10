Efringen-Kirchen Mit jungen Leuten im Gespräch

Von Ines Bode

Efringen-Kirchen. „Gib deinen Senf dazu“, hieß es vielversprechend in der Einladung Holzmüllers, die sich passend dazu mit einer Ladung Würstchen einfand. Aber auch der verbale Senf kam zum Einsatz. Angeschrieben habe sie alle Jugendlichen, die berechtigt sind, am 6. November ihre Stimme abzugeben. Außerdem waren jene eingeladen, die bei der vergangenen Bürgermeisterwahl noch zu jung waren. Diese Gruppe, ungefähr 15 Personen, nutzte die Chance, um Fragen anzubringen, die in die eigene Zukunft zielten. „Neue Baugebiete“ war ein Stichwort. Unter 600 Euro Miete bekomme man keine Wohnung im Ort, gab ein 21-Jähriger an. Holzmüller zeigte hier wie an anderer Stelle viel Verständnis, verwies aber auf die Realität. „Bezahlbar“ war ein häufiges Wort. Das hatten die Jugendlichen schon gehört, wie spontanes Nicken zeigte. Ihr Domizil hat bekanntlich unruhige Zeiten hinter sich. Die neuen Container kommen vorerst nicht, aber vielleicht könne man einen Anbau errichten, damit Tischtennisplatte, Grill und derlei mehr nicht das Büro versperren? Man könne im Baumarkt Material holen, und selbst tätig werden, schlug der 22-jährige Andreas vor. „Baurecht“, warf Holzmüller milde ein. Der junge Mann wandte ein, dass Dinge, die man selbst umsetze, höher geschätzt werden. Eigentlich wohne er in Grenzach, der engen Freunde wegen komme er gern ins JuZ. Zusammen mit Fabian und Selima kümmere er sich ein wenig. Die jungen Leute bedauerten, dass Jugendpfleger Jens Künster, der nach Afrika ging, nicht mehr da sei.