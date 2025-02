Efringen-Kirchen: Mit Läufelberg-Express zum Après-Ski

Erna (Von links), Fritz, Paul und Inge (Katharina Karlin, Simon Weiske, Marvin Aberer und Milena Bauer) haben die Rollen getauscht. Foto: Daniel Hengst

Mit Leidensgenosse Fritz verabredet er den Partnertausch. Das wollen Erna und Inge sich nicht gefallen lassen. Erna hat ihrem Fritz doch gerade erst einen neuen Kittelschurz gekauft. Was macht er jetzt im Bett von Inge? Fritz und Paul sehen sich auf der Siegerstraße und verfallen in ihr Muster. Die Männer sind sich einig: „Die Frauen sind an allem schuld.“ Da schreitet Pauls Tochter Babsi (Katharina Karlin) ein – gerecht aufteilen, das ist die Lösung.