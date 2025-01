Efringen-Kirchen: Mit lautem Knall in den Empfang

Jubiläum prägt den Ort

Wahler blickt auf das Chaos in der Welt, den Krieg in der Ukraine und im Gaza-Streifen, die Wahlen von Putin und Trump, den Bruch der Ampel-Koalition, aber ebenso auf die Bauernproteste im Land und vor Ort. In Efringen-Kirchen und Blansingen sei es ein Jahr der Jubiläen gewesen. 50 Jahre Gesamtgemeinde und 50 Jahre Gesamtfeuerwehr. Vor Ort vor allem 150 Jahre Feuerwehr Blansingen. Die Ortsvorsteherin freut sich ebenso für Huttingen und Mappach, die ihre Jubiläen als Dörfer mit 750 und 1150 Jahre feierten. In Huttingen habe Blansingen zudem am Dörfercup teilgenommen, der im Rahmen des Jubiläums stattfand.