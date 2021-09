Efringen-Kirchen Mit Opernmelodien zurück auf die Bühne

Mazurek betonte in seinem ersten Bericht als Chorleiter, dass das umfangreiche Repertoire ihm sehr entgegenkäme. Sein Wunsch sei es, mit den Sängern und Sängerinnen einen großen Opernabend zu veranstalten. Für das kommende Jahr hatte er für die Landesgartenschau einen Auftritt mit mindestens 80 Personen geplant, doch habe der Veranstalter signalisiert, dass ein solcher Auftritt zu teuer käme. „Die LGS kostet Millionen – aber fürs Singen fehlt das Geld“, fand Mazurek deutliche Worte. In den Sommerferien habe er nun ein Programm für einen Auftritt im Kurgarten in Bad Krozingen mit Opern-, Operetten- und Musicalmelodien zusammengestellt, teilte er mit.

Kassiererin Gerda Geiß-Albiez bestätigte in ihrem Bericht den Ausfall von Einnahmen im vergangenen Jahr. Die an die Vorstandsmitglieder ausgezahlten Aufwandsentschädigungen hätten diese gleich wieder dem Verein als Spende zurückgezahlt. Auch aus dem Nothilfefonds des Badischen Chorverbands sei der Verein unterstützt worden.

Bei den Wahlen wurden Ruth Buck als zweite Vorsitzende, Gerda Geiß-Albiez (Kassenwartin), Lothar Geiß (Schriftführer) sowie die Aktivbeisitzer Regine Kullen, Heinz Welker und Michelle Kessler in ihren Ämtern bestätigt. Jürgen Rübin folgte als Aktivbeisitzer auf Kristina Kanholt. Als Passivbeisitzer bestätigt wurde Richard Bergedorf, Eugen Vogt als Notenwart. Neu wurde das Amt Datenbetreuung eingerichtet. Gewählt wurde Brigitte Lützel.

Heidi Belka wurde zum Ehrenmitglied ernannt, während der Badische Chorverband Margrit Bomke und Eugen Vogt für 40-jähriges Singen auszeichnete.

Vorbehaltlich eventueller erneuter Einschränkungen kündigte der Vorsitzende unter anderem folgende Auftritte an: anlässlich des Volkstrauertags am 14. November und zum Weihnachtsgottesdienst am 26. Dezember. Für den 12. März ist die Mehrzweckhalle für den traditionellen Flohmarkt bereits reserviert. Weiter geplant für das nächste Jahr sind ein Vereinsausflug am 27. August und die Teilnahme am Winzerfest.

Sängerbund Efringen-Kirchen

Vorsitzender: Reinhard Knorr

Kontakt: Tel. 07628/940552; E-Mail: vorstand@saengerbund-efringen-kirchen.de, Homepage: www.saengerbund-efringen-kirchen.de

Der Verein zählt insgesamt 183 Mitglieder. Davon singen 44 aktiv im Chor, 139 sind Passivmitglieder.