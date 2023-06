Efringen-Kirchen Mitgliedsbeiträge sorgen für Diskussionen

Zum anderen wurde wieder ein Flohmarkt veranstaltet. Die Schriftführerin des Fördervereins, Brigitte Lützel, hatte zuvor in dessen Generalversammlung geschildert, unter welchen Auflagen der Markt – auf dem Schulhof statt in der Halle – mit Erfolg stattfand.

Kasse

Der coronabedingte Ausfall des Konzerts hinterließ auch in der Kasse des Hauptvereins seine Spuren. Kassenwartin Gerda Geiß-Albiez berichtete von einem leichten Minus. Ihre Kassenführung sei korrekt gewesen, hatte die Kassenprüfung ergeben.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden Ruth Buck (zweite Vorsitzende), Gerda Geiß-Albiez (Kassenwartin), Lothar Geiß (Schriftführer), Regine Kullen und Heinz Welker (beide Aktiv-Beisitzer), Richard Bergedorf (Passiv-Beisitzer) sowie Stefanie Bloy und Astrid Weckert (Kassenprüferinnen) bestätigt. Alle Amtszeiten gelten für weitere zwei Jahre.

Ehrungen

In Abwesenheit zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Alfons Hollstegge, Hanspeter Schneider und Ursula Silbereisen für 40-jährige Passiv-Mitgliedschaft.

Termine

Neben Teilnahmen am Sommerfest in Mappach (24. Juni), Pfarrgartenfest (23. Juli) und Winzerfest (22. bis 24. September) veranstaltet der Chor am 15. Oktober in der Christuskirche ein Konzert unter dem Titel „Schau auf die Welt“.

Auf einen Blick – Sängerbund Efringen-Kirchen

Vorsitzender:

Reinhard Knorr Mitglieder:

168 Mitglieder, davon 37 aktive Sänger Kontakt:

Tel. 07628/940551 Website:

www.saengerbund-efringen-kirchen.de