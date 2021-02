Efringen-Kirchen Mittelfristig mehr Lärm befürchtet

Ein Großteil der Maschinen startet Richtung Norden, und zwar auch dann, wenn das Ziel der Maschine im Süden liegt. Die Flugzeuge beschreiben in dem Fall eine Kurve nach Osten, überfliegen einen Navigationspunkt bei Kandern, den sogenannten Elbeg, und schlagen dann den Kurs zu ihrem eigentlichen Ziel ein. Grund für dieses laut BISF komplizierte und mit Umwegen verbundene Vorgehen ist die zeitliche und mengenmäßige Beschränkung der direkt über die Schweiz führenden Südstarts.

Hinzu komme, dass die Maschinen, die über Deutschland fliegen, einen geringen Steigungswinkel von vier bis fünf Prozent aufweisen, was bedeutet, dass sie das Rebland und das Kandertal in vergleichsweise geringer Höhe passieren. „Hätten die Maschinen beim Elbeg eine Höhe von 14 000 Fuß, müsste es unsere Initiative im Grunde nicht mehr geben“, spitzt Fingerle zu. Die geringe Flughöhe habe mehrere Gründe. Zum einen werde Treibstoff gespart, zum anderen sei es für die Maschinen aber teils auch kaum möglich, stärker zu steigen, während sie gleichzeitig die Kurve nach Osten beschreiben.

BISF: Navigationspunkt soll verlegt werden

Seit langem plädiert die Initiative dafür, den Navigationspunkt Elbeg nach Norden zu verlegen. Dann nämlich könnte der Steigflug über größtenteils unbewohntem Gebiet erfolgen und die Maschinen hätten über dem Südschwarzwald dann bereits eine Höhe, in der das Thema Lärm weit weniger zu Buche schlagen würde. Dass dieses Verfahren noch unökonomischer wäre, ist Fingerle durchaus bewusst. Aus seiner Sicht könne genau das aber zu einem Umdenken und einer sinnvolleren Nutzung der Flugrouten führen: „Der Markt reguliert sich selbst.“

Nicht nach dem Sankt-Florians-Prinzip

Fingerle betont, dass es der BISF nicht darum gehe, die Lärmbelastung nach dem Sankt-Florians-Prinzip zu verschieben, sondern um eine nachvollziehbare Verteilung der Belastung. Ein Beispiel: Ein Teil der nach Norden startenden Frachtmaschinen fliegt Leipzig an. Mit diesen Flügen könne und müsse man sich arrangieren, weil es schlicht Sinn ergebe, dass sie ihr Startverfahren über den Elbeg führt, so Fingerle. „Man würde sicher eine Lösung finden, wie diese Flüge dann auch geräuscharm abgewickelt werden könnten“, glaubt er. Sinnvollerweise führen derzeit 31 Prozent der Frachtflüge – eben jene nach Leipzig – über Deutschland, legt der BISF-Vorsitzende dar. „Wäre der Anteil in dem Rahmen, wären wir einverstanden, aber nicht mit dem doppelten.“

Dass hingegen Flugzeuge, die eigentlich in die Türkei und den Kosovo unterwegs sind, in nördliche Richtung starten, erschließe sich aus Sicht der Lärmschutz-Initiative überhaupt nicht.

Sorgenvoller Blick auf steigende Passagierflüge

Zwar sei es richtig, dass die Passagierflüge in Corona-Zeiten zurückgegangen sind, allerdings bereitet der BISF der Blick in die Zukunft sorgen. Denn die Anzahl der Frachtflüge habe im Vergleich zu 2019 – dem „Rekordjahr“ am Euroairport – noch zugelegt. Wenn sich die Zahlen der Passagierflüge in absehbarer Zeit wieder normalisieren, könnte das zu einer zusätzlichen Belastung für die Anrainer führen, befürchtet die Initiative. Die aktuellen Zahlen untermauern diese Befürchtung, legt Fingerle dar. „Mit Blick auf die absolute Menge der Flüge mit Süd-Ost-Destination gingen 80 Prozent über uns.“