Efringen-Kirchen: Mitten im Wandel Neues schaffen

Alexander Stavnichuk

Der Pfarrer

wurde in der Ukraine geboren. In Kiew lebte er längere Zeit, bevor es ihn als Seemann auf die Meere zog. Er absolvierte Sprachkurse in Deutschland.

In Deutschland

absolvierte er ein Studium der Sozialpädagogik und der Theologie. In Adelshofen in Eppingen an einem Theologischen Seminar und an der Christlichen Universität St. Petersburg lehrte Stavnichuk systematische Theologie, Konfessionskunden sowie Ethik. Auch war er für die Deutsche Missionsgemeinschaft tätig.