Efringen-Kirchen: Morgens gab es für Mück einen Kaffee

Bei Kindern war der Traktor immer sehr gefragt. Foto: Rolf Mück

Ursprünglich plante Mück eine Weiterreise an den Chiemsee, um dort ein paar Tage zu verbringen. Franzi und Max rieten jedoch davon ab, weil um diese Zeit alle Campingplätze dort ausgebucht wären.

Ammersee statt Chiemsee

Das Gespann fuhr mit dieser Empfehlung weiter in Richtung Ammersee. Dort besichtigte der Welmlinger das Kloster Andechs. Die Fahrt führte Deutz und Fahrer durch das Allgäu in Richtung Bodensee, südlich von Oberstaufen gab es einen Übernachtungsplatz auf einem Bauernhof. Albert, der Bauer, war sehr gastfreundlich und bot Stromanschluss, Wasserversorgung und die Entsorgung von Abfall an. Am Morgen gab es sogar einen Kaffee. Auch hier hatte Mück keine Kosten: „Die Menschen freuten sich immer auf so einen ausgefallenen Besuch.“ Am Bodensee vorbei ging die Fahrt in die Schweiz auf den „Stamm-Campingplatz“ am Sempacher See, hier verbrachte Mück ein paar Tage vor der letzten Etappe nach Welmlingen.

Mehrmals geriet der Deutz-Fahrer auf seiner Reise auf eine Schnellstraße. Natürlich war das Benutzen der Kraftfahrstraße nicht erlaubt. Dort dürfen nur Fahrzeuge ab einer Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h fahren. Bis kurz vor dem Ziel ging das immer gut, es war keine Polizei in Sicht. Ausgerechnet 25 Kilometer vor der Heimat, auf der B 317 von Schopfheim nach Lörrach, war es so weit. An dieser Stelle ist die Bundesstraße eine Kraftfahrstraße. Die Polizisten hatten etwas dagegen einzuwenden, dass ein Deutz hier fährt. Allerdings waren sie gnädig: Es blieb bei einer mündlichen Verwarnung. Das Gespann musste die Bundestraße aber verlassen.

3900 Kilometer gefahren

Am 26. Juli traf das Deutz-Gespann nach genau drei Monaten wieder in Welmlingen ein. Mück hat 3900 Kilometer in 90 Tagen zurückgelegt. Die reine Fahrzeit betrug 277 Stunden. „Der Deutz hat auf dieser Strecke 600 Liter Diesel und 42 Liter Öl verbrannt“, erzählt Mück, der schon die nächsten Touren mit dem Bulldog im Hinterkopf hat.