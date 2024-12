Efringen-Kirchen: Mosaikbild kommt in den Besitz von Huttingen

Dass das gelungen ist, ist vor allem Petra Senn, der langjährigen Ortsvorsteherin, und Annette Müller zu verdanken. „Dieses Geschenk an die Huttinger Gemeinde ist ein schönes Zeichen an die Gemeinschaft im Dorf“, freute sich Ortsvorsteher Jens Lauber anlässlich der Übergabe am vergangenen Wochenende. Sein Dank galt Petra Senn und Annette Müller, die die Vorbereitungsarbeiten übernommen haben. „Ich freue mich, dass das Mosaikbild meines Vaters einen so schönen Platz gefunden hat“, sagte Anita Indri-Werner. Sie sei sicher, es hätte ihm gefallen, das Jesus-Bild in dieser Kirche zu sehen.