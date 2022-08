Efringen-Kirchen „Mostgewicht ist ausreichend hoch“

Als „Pre-Start“ will Leyh den frühen Lesestart gern verstanden wissen. Ansonsten bewege sich man mit dem Lesebeginn in einem vergleichbaren Zeitraum wie in den vergangenen Jahren. Über die Jahrzehnte sei die Reife der Trauben aber immer mehr nach vorne gerückt, durch Klimaveränderungen, aber auch durch verbesserte Anbaustrategien der Winzer. Der erste Annahmetermin auf dem jüngst veröffentlichten Leseplan der Genossenschaft richtet sich an Winzer, die früh reifende Sorten wie etwa den Findling anbauen, oder aber an solche mit Junganlagen. Die jungen Rebstöcke sollen entlastet, die Beeren vor dem Schrumpeln bewahrt werden. Auch Anlagen am Waldrand, wo Vögel schon die ersten Trauben picken, gehören zu den ersten. Von Trockenstress sei das Markgräflerland in diesem Jahr weniger betroffen als etwa in ebenfalls zu den Markgräfler Winzern gehörenden Anlagen rund um Ehrenstetten, wo die Traubenannahme bereits am heutigen Donnerstag beginnt.