Zu einem Wildunfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Reh kam es am Montag gegen 22.20 Uhr. Die Motorradfahrerin befuhr die B 3, als kurz nach dem Ortsausgang Welmlingen ein Reh die Fahrbahn querte. Die 20-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier, erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Die Frau stürzte und rutschte mit ihrem Motorrad etwa 60 Meter über die Fahrbahn. Mit dem Verdacht von schweren Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht, dies ist dem Polizeibericht zu entnehmen.