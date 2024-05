Ein Motorradfahrer hat während der Fahrt auf der A 5 seinen Helmverloren: Der Kopfschutz prallte gegen ein hinterherfahrendes Auto. Ein 30-jähriger Autofahrer meldete sich am Samstag, 25. Mai, kurz vor 18 Uhr bei der Polizei. Er stehe auf der Autobahn A 5 bei der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und benötige die Polizei zur Unfallaufnahme. Er befuhr mit seiner Frau in seinem Fahrzeug die Autobahn A 5, als auf der Strecke zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen ein vor ihm fahrender Motorradfahrer seinen getragenen Motorradhelm verloren habe, teilt die Polizei mit. Den Motorradhelm zog es wohl vom Kopf des Fahrers und der Kopfschutz prallte im weiteren Verlauf gegen das Fahrzeug des 30-Jährigen. Der Motorradfahrer sowie der Autofahrer verließen an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen die Autobahn. Danach entfernte sich der Motorradfahrer in unbekannte Richtung. Im Nachgang konnte der 61-jährige Motorradfahrer ermittelt und belehrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.