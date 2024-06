Ein 27-jähriger E-Mountainbikefahrer ist am Dienstag gegen 17.10 Uhr auf einem abschüssigen Wirtschaftsweg mit einer Steinmauer kollidiert. Er verlor laut Polizei in Höhe der Unterführung bei der Alten Weinstraße die Kontrolle über sein Mountainbike. Mit dem Verdacht einer Unterarmfraktur wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.