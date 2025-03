Efringen-Kirchen: Müde Narren geben Schlüssel dankend zurück

Begeistert spricht Lukas Britsche zurückblickend über die sehr gute Fasnachtskampagne. „Gerade am Fasnachtssonntag ist die Zahl der Zuschauer extrem angestiegen“, sagt der Vorsitzende des VzFtB. Ebenso seien die Reihen am Straßenrand beim Nachtumzug mehr und dichter gewesen. Eine wichtige Rolle habe sicherlich das Wetter gespielt, meint Britsche. Hervorgehoben werde von den Besuchern neben den großen Umzügen mit 460 Hästrägern am Sonntag und 560 am Montag immer das Narrendorf. Das Speiseangebot sei groß, biete Pinsa und Pita, Mexikanisches, Chickennuggets, Crêpes, Würste und Raclette – alles an eigenen Ständen sowie Getränkebrunnen und eine Cocktailbar. „Das Interesse für die Isteiner Fasnacht steigt wieder“, meint der Vorsitzende. Beständig gut sei das Interesse am Hemdglunki-Umzug und -Ball sowie am Kinderumzug und Kindernachmittag. Letzterer bot ein umfangreiches Kinderprogramm, und es gab für die Kinder und die Erwachsenen erneut eine Kostümprämierung.