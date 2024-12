Ein ereignisreiches Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungshöhepunkten in Mappach geht zu Ende. Das Jubiläumsjahr schließt orchestral mit dem Ensemble „Music@Coeur“. Das Adventskonzert in der Kirche Mappach findet am Sonntag, 15. Dezember, ab 17 Uhr statt, heißt es in einer Mitteilung. In dem zweiteiligen Konzert kommen Werke unterschiedlicher Komponisten zur Aufführung, wobei der zweite Teil deutlich weihnachtliche Spuren trägt. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.