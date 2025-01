Efringen-Kirchen: Musik transportiert Emotionen

Starke Solos

Das Orchester präsentierte Blasmusik vom Feinsten beim jazzigen „Fly me to the Moon“ von Takashi Hoshide. Starke Solos präsentierten Trompeter Uli Rügert und Altsaxophonistin Doris Krumm-Schwarz. Nach dem Medley zu „Beauty and the Beast“ von Toshio Mashima endete der offizielle Teil, natürlich durfte sich das Orchester nach langem begeisterten Applaus nicht ohne mehrere Zugaben verabschieden. Moderatorin Franziska Kufner fasste bei ihrem Dank an alle Beteiligten zusammen: „Musik transportiert Emotionen“.

Die Guggemusik „Zieefägge“ sorgte bestens für das leibliche Wohl der Gäste. In der ersten Pause erfolgten Ehrungen der Jungmusiker durch Vorstand Marc Dörpfeld und Sabine Gampp vom Alemannischen Musikverband – wir berichten noch.