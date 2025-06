Efringen-Kirchen: Musikalischer Sommerabend

Zu einem musikalischen Sommerabend mit Gastchören lädt der Gesangverein Mappach unter der musikalischen Leitung von Kathy Schann für Samstag, 21. Juni, ab 18 Uhr auf das Areal hinter der Gemeindehalle ein. Dort wird es auch ein Festzelt geben. Feierte der Verein früher ein ganztägiges Sommerfest, so veranstalten die Vereinsmitglieder seit sechs Jahren einen musikalischen Sommerabend, der stets gut ankommt. Um 19 Uhr beginnt das musikalische Programm, wobei den Besuchern mit unterschiedlichen Beiträgen die Freude am Singen vermittelt werden soll. Zunächst tritt der Mappacher Chor auf, nach eigenen Angaben der älteste Gesangverein Badens, der 2030 sein 200-jähriges Bestehen feiern kann. Drei weitere Chöre werden an diesem Abend Kostproben ihres Könnens geben: der Gesangverein Eintracht Wittlingen, der Chor „inTakt“ aus Istein sowie die Männerchorgemeinschaft Hégenheim-Buschwiller aus dem Elsass, mit der die Mappacher Sängerinnen und Sänger freundschaftlich verbunden sind. Immer wieder besuchen sich die beiden Gesangvereine gegenseitig.