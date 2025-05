Efringen-Kirchen: Musiker bringen zahlreiche Instrumente zum Klingen

Das Ehepaar Christian und Barbara Leitherer sowie der Blockflötist Tonio Paßlick sind drei der vier Organisatoren der Konzertreihe und boten gemeinsam mit dem Organisten und Cembalisten Dieter Lämmlin eine vielseitige Auswahl barocker Stücke in der Blansinger Kirche dar. Trotz des schönen Wetters herrschte großes Insteresse an dem vielversprechenden Programm, sodass bereits eine Viertelstunde vor Konzertbeginn zusammengerückt und alle noch vorhandenen Stühle herangeholt werden mussten. Auch in diesem Jahr zeichnete sich das Quartett wieder durch eine lebhafte Interpretation und eine vielseitige Besetzung aus: Neben Orgel, Cembalo, drei Altblockflöten und Viola da Gamba waren auch die exotischeren Instrumente Sopraninoblockflöte, Barockklarinette, Chalumeau und Diskantgambe zu hören. So entsprachen nicht nur wie in der Alten Musikszene üblich die Instrumente selbst, ihre Spielweise sowie die Interpretation den musikhistorischen Vorbildern, sondern auch die Vielseitigkeit der Musiker kam dem ehemaligen Berufsbild der „Stadtpfeifer“ gleich, die als städtische Multiinstrumentalisten für musikalische Unterhaltung sorgten.