Efringen-Kirchen Musikerinnen begeistern

Ein zeitgenössisches Werk von Ursula Mamlok, deren Familie sich in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 zur Flucht ins südamerikanische Exil entschied, liegt Kermani und Gentili besonders am Herzen: „Rückblick“ ist eine Erinnerung an die Ausnahmesituation dieses Tages, den Mamlok als 14-Jährige erlebte.